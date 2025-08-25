بريد الجزائر.. خدمة جديدة لأنصار الأندية الرياضية

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن إطلاق إصدار جديد ضمن بطاقات الدفع الإلكتروني، موجه لأنصار الأندية الجزائرية.

وتندرج الخطوة ضمن إطار إستراتيجية مؤسسة بريد الجزائر الرامية لتنويع باقات إصداراتها من بطاقات الدفع الإلكتروني.

وحسب بيان للمؤسسة فإن البطاقات المصممة حسب الطلب تحمل ألوان كل ناد ورمزيته التاريخية.

وكمرحلة أولى خصص الإصدار الجديد، لنادي مولودية الجزائر حيث سيتيح لأنصار النادي العريق الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات الرقمية، على أن يتم الشروع خلال الأسابيع المقبلة في إصدار هذه البطاقة، مع إتاحة إمكانية استبدال البطاقة الكلاسيكية.

وجاء في بيان مؤسسة بريد الجزائر: ” تؤكد مؤسسة بريد الجزائر أن حزمة إصداراتها الجديدة، المصممة حسب الطلب – على غرار البطاقة الموجهة لأنصار مولودية الجزائر – تشكل محطة أولى ضمن مسار رقمي أشمل، والمنفتح في آن واحد، على مختلف الأندية الرياضية الوطنية، وكذا سائر المؤسسات والهيئات، فضلا عن مختلف فئات المجتمع”.

وأضافت: “يترجم هذا التوجه الانخراط التام للمؤسسة في تنفيذ خارطة الطريق الحكومية المتعلقة بالتحول الرقمي وتعميم خدمات الدفع الالكتروني، بما يستجيب لاحتياجات الزبائن وتطلعاتهم، ويسهم في تعزيز الشمول المالي وتحسين التجربة الرقمية للمواطنين”.