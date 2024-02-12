بريد الجزائر.. خدمة جديدة لفائدة هذه الفئة  

تم التوقيع على عقد بين مؤسسة بريد الجزائر والشركة الوطنية للتأمينات يهدف لتوفير خدمة دفع تعويضات التأمين على مستوى المؤسسات البريدية.

وأفاد بيان لبريد الجزائر أن هذا العقد يخص “خدمة تعويضات التأمين بالنسبة للمستفيدين غير الحائزين على الحسابات البريدية الجارية على المستوى الوطني”, وهو ما من شأنه “تسهيل وتأمين دفع تعويضات التأمين، من خلال تبسيط وتسهيل الولوج إليها من قبل الأشخاص المؤمنين”.

وأشار نفس المصدر إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، “فإن المستفيدين من تعويضات التأمين، حتى وإن لم يحوزوا على حسابات بريدية جارية، بإمكانهم الحصول على مستحقاتهم مباشرة من مكاتب البريد، وهذا ما يعتبر حلا عمليا وفعالا”.

وبالمناسبة، عبر زيدي عن “رضاه بخصوص هذا التعاون، مؤكدا “التزام بريد الجزائر في مجال مواصلة عرض خدمات ابتكاريه ووضعها في متناول جميع المواطنين”.

من جهته, نوه بن ميسية بهذه “المبادرة التي تعزز أكثر فأكثر العلاقة بين المؤسستين وتساهم أيضا في تحسين تجربة الزبائن فيما يتعلق بالتأمين”.