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الجزائر

بريد الجزائر.. خدمة جديدة لمالكي السيارات

الشروق أونلاين
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بريد الجزائر.. خدمة جديدة لمالكي السيارات

كشفت مؤسسة بريد الجزائر عن خدمة جديدة لزبانها بالشراكة مع “أليانس” للتأمينات تحت شعار “اشتري الآن وادفع لاحقا”.

وأفادت المؤسسة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه تم إطلاق خدمة الدفع بالتقسيط، بين كل من مؤسسة “بريد الجزائر” وشركة “أليانس” للتأمينات تحت شعار “اشتري الآن وادفع لاحقا”.

وأوضحت المؤسسة أن الخدمة تتيح لزبائن بريد الجزائر اكتتاب عقود التأمين لدى الشركة مع الدفع بالتقسيط.

 وأشارت إلى أن الخدمة ستصبح عملية ابتداء من 11 مارس الجاري.

من جهتها قالت شركة أليانس للتأمينات إن التعاون مع بريد الجزائر يتمثل في إطلاق نظام الدفع بالتقسيط فيما يخص عقود التأمين فرع السيارات وذلك لفائدة الزبائن أصحاب الحسابات البريدية.

وأكدت الشركة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن هذا التعاون يُعد طفرة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية كما أنه يُمكِّن الزبائن من تقسيم الأقساط على مدة معينة.

1-الدفع على عدة أقساط  مجزءة

2- خصم أوتاماتيكي شهري على حسابكم البريدي

3- اكتتاب سهل في الوكالات أو إلكترونيا

4- دفع قسط أولي بنسبة  30% على الأقل

5- تحويل تعويضات الخسائر على حسابكم البريدي

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