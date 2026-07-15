بريد الجزائر: عودة الخدمات النقدية إلى وضعها الطبيعي

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الأربعاء، عن عودة جميع خدماتها إلى العمل بشكل طبيعي، بعد الانتهاء من معالجة الاضطرابات التقنية التي أثرت على بعض الخدمات مساء أمس.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن الفرق التقنية تدخلت بشكل سريع وفوري لمعالجة الخلل، وتمكنت من استعادة السير العادي للخدمات بالكامل، ما سمح باستئناف مختلف العمليات دون تسجيل أي اضطرابات.

وأكدت المؤسسة أن استعادة الخدمات تمت بفضل التعبئة الكاملة لفرقها التقنية التي عملت باحترافية ونجاعة لضمان عودة الأنظمة إلى وضعها الطبيعي في أقصر الآجال، كما تقدمت بالشكر لزبائنها على تفهمهم وصبرهم، مجددة التزامها بضمان استمرارية خدماتها والعمل على تحسين جودة أدائها بما يلبي تطلعات المواطنين.

وكانت المؤسسة قد أوضحت أسباب الاضطرابات التي مست بعض الخدمات النقدية في عدد من ولايات الوطن، مؤكدة من خلاله أن الجهود التقنية متواصلة لإعادة السير العادي لها في أقرب الآجال.

وجاء في بيان لبريد الجزائر، أنه تم تسجيل اضطرابات أثرت منذ أمس على سير بعض الخدمات النقدية، لاسيما على مستوى الموزعات الآلية للنقود بعدد من ولايات الوطن، مؤكدة أن خدماتها لا تزال متاحة عبر شبابيك المكاتب البريدية بصفة عادية.

كما ذكّرت زبائنها بإمكانية إجراء عمليات السحب عبر الموزعات الآلية التابعة للبنوك المنتشرة عبر مختلف أنحاء الوطن، مشيرة إلى أن الفرق التقنية التابعة للمؤسسة، وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، تعمل بوتيرة مكثفة من أجل استعادة السير العادي للخدمات النقدية في أقرب الآجال.

وفي ختام بيانها، تقدمت مؤسسة بريد الجزائر باعتذارها لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذه الاضطرابات المؤقتة، معربة عن شكرها لتفهمهم وثقتهم، ومؤكدة التزامها بضمان استمرارية خدماتها وتحسين جودة أدائها.