“بريد الجزائر”.. من سحب الأموال وتوزيع الرسائل إلى الخدمات الرقمية

10 ملايين بطاقة ذهبية و25 مليون حساب جار

تحول بريد الجزائر في السنوات الأخيرة، من مجرد مؤسسة لسحب الأموال وتوزيع الرسائل والطرود، إلى شركة رقمية بامتياز تقدم خدمات حديثة عبر الشبابيك وأخرى عن بعد، وتحولت البطاقة الذهبية إلى جزء من يوميات الجزائريين لا يمكن الاستغناء عنه.

وحسب بيانات رسمية أعلن عنها المدير العام للمؤسسة، لؤي زيدي، الصيف الماضي، فإن عدد مكاتب بريد الجزائر فاق على المستوى الوطني 4100 مكتب، عبر ولايات الوطن الـ58، وهو رقم يعكس حرص المؤسسة، رغم تحولها نحو الرقمية، على العمل الجواري ومرافقة المواطنين عبر كافة الولايات بخدمات عبر المكاتب والشبابيك، خصوصا من فئات عمرية يتعذر عليها استخدام البطاقات الذهبية.

وتفيد أحدث الأرقام بخصوص توزيع البطاقة الذهبية إلى أنها قاربت 10 ملايين بطاقة، بفارق كبير عن كافة البنوك النشطة في السوق الوطنية مجتمعة، بشكل جعل من هذه البطاقة جزءا من حياة الجزائريين الذين تعودوا عليها وصارت وسيلة يومية سواء لسحب الأموال أو للقيام بعمليات الدفع الإلكتروني لمختلف المعاملات المالية، سواء عبر الانترنت أو عبر أجهزة الدفع الإلكتروني “TPE” في المتاجر والمحلات المختلفة.

ونظرا للمكانة التي صارت تحظى بها البطاقة الذهبية فقد جرى توسيع شبكة الموزعات الآلية للأوراق النقدية “GAB”، التي قارب عددها 1500 موزع عبر ولايات الوطن، خصوصا بعد توسيع العمليات المتاحة عبر هذه الموزعات على غرار تحويل الأرصدة من حساب إلى حساب دون سحبها أو السحب بدون بطاقة وغيرها.

ووفق معطيات الشركة أيضا، فإن هناك نحو 25 مليون حساب جار بريدي “سي.سي.بي”، منها أزيد من 22 مليون حساب نشط يقوم بعمليات مالية مختلفة، ما يعكس الانتشار الكبير للمؤسسة وخدماتها عبر جميع الولايات والشرائح العمرية أيضا.

تحديث موقع الخدمات عن بعد بمزايا جديدة

وقبل أسابيع، أجرت مؤسسة بريد الجزائر تحديثا جديدا لموقعها عبر شبكة الإنترنت، حيث اكتسى حلة جديدة، أتاحت خدمات ومزايا جديدة وجرى تعديل آخر، في انتظار تحديثات أخرى على التطبيق الرسمي على الهاتف النقال “بريدي موب” ستفعل قريبا، في إطار استراتيجية المؤسسة لتبسيط الخدمات وتنويعها وتقريبها من الزبائن أكثر فأكثر.

ومن التحديثات الجديدة على الموقع ما تعلق بكلمة السر الضرورية للدخول إلى الفضاء الشخصي للمستخدم، حيث تم اعتماد كلمة سر جديدة مكونة من 8 رموز بدل 4 سابقا، كما صار بإمكان الملايين من الزبائن الكشف عن رصيد حسابهم عبر الموقع في الوقت الآني، أي أن دخول أي رصيد إلى الحساب يمكن التحقق منه في نفس اللحظة عبر الموقع، في حين كان الموقع يقوم بعملية التحديث كل 24 ساعة.

كما أصبح بإمكان الزبون إضافة خدمة جديدة تتعلق بالرسائل النصية القصيرة “أس.أم.أس”، وهي الحصول على القيمة الجديدة المتوفرة في الحساب سواء بعد السحب أو دخول رصيد إليه، وهي اختيارية يمكن للزبون تفعيل الاستفادة منها أو تعطيلها، كما يمكن طلب البطاقة الذهبية مباشرة عبر الموقع وتغيير مكتب توصيلها الذي يستلمها فيه مالكها، خصوصا الذين يقيمون بعيدا عن عنوان الحساب الجاري البريدي المقيد لدى المؤسسة، ويمكن لمالكها تعطيلها مباشرة بنفسه في حال ضياعها أو سرقتها، كما يتيح التحديث تتبع مسارها من لحظة طلبها إلى غاية وصولها إلى المركز البريدي.

لجنة مشاركة جديدة لعمل المؤسسة

وجرت الصيف الماضي انتخابات تجديد لجنة المشاركة لعمال بريد الجزائر عبر ولايات الوطن، أسفرت عن انتخاب عبد الرحمن بن مسعود رئيسا لها ممثلا عن ولاية تمنراست، والتي تعتبر عامل استقرار اجتماعي ومهني، بالنظر للمهام الموكلة لها وخصوصا تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وتطور تعداد العمال وحوادث العمل والعطل المرضية وتطبيق النظام الداخلي وغيرها من المهام.