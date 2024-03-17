بريد الجزائر: هذا أعلى مبلغ يمكن سحبه بواسطة الصك البريدي

أعلمت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها بالمبلغ المالي الأقصى الذي يمكنهم سحبه باستعمال الصك البريدي.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أوضحت المؤسسة أن المبلغ المالي الأقصى المسموح بسحبه بالصك البريدي في المكاتب البريدية، يقدر ب 200.000 دج.

بينما يتيح بريد الجزائر سحب مبلغ 50 ألف دينار جزائري كحد أقصى في اليوم باستخدام البطاقة الذهبية.

وفي وقت سابق، أجرت المؤسسة تحديثا جديدا على تطبيق “بريدي موب”، مما يسمح بتحويل مبالغ مالية تصل إلى 200 ألف دينار (20 مليون سنتيم).

كما تم رفع قيمة الشراء المسموح بها عبر أجهزة الدفع النهائي (TPE) إلى 50 مليون سنتيم.