-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بريد الجزائر: هذا أعلى مبلغ يمكن سحبه بواسطة الصك البريدي

الشروق أونلاين
  • 2904
  • 3
بريد الجزائر: هذا أعلى مبلغ يمكن سحبه بواسطة الصك البريدي

أعلمت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها بالمبلغ المالي الأقصى الذي يمكنهم سحبه باستعمال الصك البريدي.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أوضحت المؤسسة أن المبلغ المالي الأقصى المسموح بسحبه بالصك البريدي في المكاتب البريدية، يقدر ب 200.000 دج.

بينما يتيح بريد الجزائر سحب مبلغ 50 ألف دينار جزائري كحد أقصى في اليوم باستخدام البطاقة الذهبية.

وفي وقت سابق، أجرت المؤسسة تحديثا جديدا على تطبيق “بريدي موب”، مما يسمح بتحويل مبالغ مالية تصل إلى 200 ألف دينار (20 مليون سنتيم).

كما تم رفع قيمة الشراء المسموح بها عبر أجهزة الدفع النهائي (TPE) إلى 50 مليون سنتيم.

مقالات ذات صلة
متطوعون في مهمة حفظ كرامة المحتاجين في رمضان

متطوعون في مهمة حفظ كرامة المحتاجين في رمضان

هذه أسباب إسقاط إعانات “أفنبوس” بولايات الجنوب والهضاب

هذه أسباب إسقاط إعانات “أفنبوس” بولايات الجنوب والهضاب

الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى مقر القوات الجوية

الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى مقر القوات الجوية

أطفال يبيعون ما جاد به ربيع 2024 على حواف الطرقات

أطفال يبيعون ما جاد به ربيع 2024 على حواف الطرقات

تجدّد الاعتداءات على حافلات “إيتوزا” في رمضان.. والمؤسسة تستنكر

تجدّد الاعتداءات على حافلات “إيتوزا” في رمضان.. والمؤسسة تستنكر

المؤسسات الناشئة: مذكرة تعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا

المؤسسات الناشئة: مذكرة تعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
3
  • moussaoui mohamed

    دراهمي في داري افضل و افضل لما نسحب 9 ملاين من البريد ينحيولي 26 الف يقولك هذوحقوق السحب... نخليهم في البريد يخدموا بهم وكي تعول تسحب دراهمك يشووك ..

    0
  • said

    C'EST UNE INFORMATION TRES TRES TRES TRES TRES TRES TRSE ANCIENNE, ET C'EST TOUS LE ONDE QUI LA CONNAIS

    0
  • adrari

    هكذا نرجعوا نخلو دراهمنا في دارنا خير من البوسطة اللي تمدلك غير 20 مليون في اليوم اذا احتجت نقودك .....

    0
وصف الصورة

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد