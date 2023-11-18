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بريد الجزائر.. هذه بعض حالات المنع البريدي للطرود

الشروق أونلاين
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بريد الجزائر.. هذه بعض حالات المنع البريدي للطرود

أتاحت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها الاطلاع على بعض حالات المنع البريدي للطرود.

وأفادت بريد الجزائر في منشور لها  على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك إلى أن هناك 6 حالات يمنع فيها إرسال الطرود ومنها:

1-  يمنع إرسال طرود من شأنها إلحاق جروح بالأعوان أو تلطيخ المراسلات.

2- يمنع إرسال طرود متفجرة أو قابلة للاشتعال.

3- يمنع إرسال طرود مخلة بالآداب العامة أو غير أخلاقية.

4- يمنع إرسال طرود خاضعة للحقوق الجمركية وموجهة لبلدان لا تقبلها مهما كان شكلها.

5- يمنع إرسال عبر البريد قطع نقدية جزائرية أو أجنبية متداولة.

6- يمنع إدراج أوراق بنكية أو سندات بنكية داخل الطرود العادية  التي تكون موجهة لحاملها.

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