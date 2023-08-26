بريد الجزائر.. هذه قائمة العمليات المتاحة عبر الموزع الآلي

كشفت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها عن قائمة العمليات البريدية المتاحة والتي يمكن إجراؤها عبر الموزع الآلي.

وأوضحت بريد الجزائر في منشور على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن الموزع الآلي يوفر عددا من الخدمات وهي:

1- سحب بدون بطاقة

2- سحب

3- طلب الرصيد

4- كشف مختصر

5- سحب سريع 5000دج

6- تحويل بين الحسابات

7- خدمات النقال

كما كشفت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها أنه بإمكانهم القيام بعمليات أخرى وهي:

8- كشف الهوية البريدية

9- طلب دفتر الصكوك

ودعت المؤسسة البائن الراغبين في استفسار أكثر إلى التواصل مع خدمة الزبائن 1530.