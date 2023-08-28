بريد الجزائر.. هكذا يتم دفع التأمينات دون تنقل وبنقرة واحدة

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها عن تقديم خدمة دفع التأمينات دون الحاجة للتنقل وبنقرة واحدة.

وأفادت بريد الجزائر في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر منصة “إكس” تويتر سابقا أن على الزبون تحميل التطبيقECCP لبريد الجزائر والذي يوفر ميزة جديدة لدفع التأمينات.

#التطبيق_ECCP لبريد الجزائر يوفر لكم ميزة جديدة 😀

يمكنكم من الآن دفع تأميناتكم دون الحاجة إلى التنقل و بنقرة واحدة فقط، مع #La_CAAT #MACIRVIE #CARAMA

حملوا التطبيق ECCP لبريد الجزائر و استفدوا من دفع تأميناتكم عبر الإنترنت.

#بريد_الجزائر #الجزائر #دائما_في_خدمتكم pic.twitter.com/km2IbQ2Xdb — Algérie Poste بريد الجزائر (@postedz) August 28, 2023

وأوضحت المؤسسة أنه يمكن للزبون من الآن دفع التأمينات دون الحاجة إلى التنقل وبنقرة واحدة فقط، مع شركات التامين La_CAAT +MACIRVIE+ CARAMA

ودعت المؤسسة الزبائن لتحميل التطبيق ECCP لبريد الجزائر والاستفادة من دفع تأميناتهم عبر الإنترنت بشكل أسهل وأسرع.