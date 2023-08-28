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الجزائر

بريد الجزائر.. هكذا يتم دفع التأمينات دون تنقل وبنقرة واحدة

الشروق أونلاين
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بريد الجزائر.. هكذا يتم دفع التأمينات دون تنقل وبنقرة واحدة

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها عن تقديم خدمة دفع التأمينات دون الحاجة للتنقل وبنقرة واحدة.

وأفادت بريد الجزائر في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر منصة “إكس” تويتر سابقا أن على الزبون تحميل التطبيقECCP لبريد الجزائر والذي يوفر ميزة جديدة لدفع التأمينات.

وأوضحت المؤسسة أنه يمكن للزبون من الآن دفع التأمينات دون الحاجة إلى التنقل وبنقرة واحدة فقط، مع شركات التامين La_CAAT  +MACIRVIE+ CARAMA

ودعت المؤسسة الزبائن لتحميل التطبيق ECCP لبريد الجزائر والاستفادة من دفع تأميناتهم عبر الإنترنت بشكل أسهل وأسرع.

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