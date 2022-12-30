بريد الجزائر وكناب بنك يقرران استبدال 4 ملايين دفتر بالبطاقات البنكية

قرر البنك الوطني لتوفير والاحيياط “كناب” رفقة مؤسسة بريد الجزائر استبدال دفاتر الاحتياطات لأكثر من 4 ملايين زبون ببطاقات بنكية.

وجاء هذا خلال توقيع “كناب بنك” وبريد الجزائر على اتفاقية اطار ترمي إلى رقمنة الخدمات البنكية سواء تلك الموجهة للبنوك أو الممنوحة للمواطنين.

وتشمل الاتفاقية العديد من محاور الشراكة لا سيما استبدال أكثر من 4,4 مليون دفتر توفير لزبائن كناب-بنك تسيره بريد الجزائر ببطاقات بنكية يمكن استعمالها على مستوى كافة الموزعات الآلية للبنوك ومراكز البريد.

كما تمكن هذه الاتفاقية من القيام بالاقتطاعات المباشرة من الحسابات البريدية الجارية من خلال تفعيل خدمة مسح الحسابات الجارية.

وتسهل هذه الخدمة تحصيل القروض الممنوحة من طرف كناب-بنك لزبائن بريد الجزائر ناهيك على تعزيز تبادل المعلومات بين المؤسستين حسب احتياجاتهما في اطار شراكة استراتيجية.

وتشمل الاتفاقية كذلك شق خدمة المسح على الحسابات البريدية الجارية والاقتطاع الآلي، وذلك في إطار الاتفاق الموقع في شهر نوفمبر المنصرم مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية.

من جهته، أشار المدير العام للبنك إلى أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يحصي أزيد من 4 ملايين زبون لديهم حسابات موطنة عند بريد الجزائر (دفاتر الادخار) بمستوى موارد يتجاوز 500 مليار دج، إلى جانب الزبائن الذين تحصلوا على قروض من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية يكمن في استبدال دفاتر الادخار التي يسيرها بريد الجزائر ببطاقات ادخار ولتجنيب المواطنين الذين تُصب رواتبهم في حساباتهم البريدية ببريد الجزائر، التنقل لصرف ديونهم المحصل عليها لدى وكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -بنك, بفضل خدمة المسح الآلي.

وتم التوقيع على الاتفاقية الإطار من طرف المدير العام لكناب-بنك، سمير تمرابط والمدير العام لبريد الجزائر، لؤي زيدي خلال حفل نظم بمقر وزارة المالية بحضور وزير المالية، براهيم جمال كسالي ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، واطارات من الوزارتين وبريد الجزائر وبنك التوفير والاحتياط.