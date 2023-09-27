بريد الجزائر يحذر من تطبيقات مزيفة تحمل شعاره
حذرت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها من تطبيقات مزيفة تحمل نفس اسم وشعار تطبيقها الرسمي بريدي موب eccp.
وذكرت المؤسسة في بيان لها أن التطبيق الرسمي ECCP لبريد الجزائر هو الموجود عبر الرابط :
https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.poste.eccp
كما حذرت من بعض التطبيقات المزيفة والحاملة لنفس الإسم والشعار ودعت إلى عدم مشاركة معلوماتكم الشخصية قبل التأكد من مصداقية التطبيق.
🟢 تذكر مؤسسة بريد الجزائر زبائنها الكرام، أن التطبيق الرسمي ECCP لبريد الجزائر هو الموجود عبر الرابط 👇👇: https://t.co/benWCR0Wqa
❌️كما تحذر من بعض التطبيقات المزيفة و الحاملة لنفس الإسم و الشعار.
📌لذا ندعوكم إلى عدم مشاركة معلوماتكم الشخصية قبل التأكد من مصداقية التطبيق. pic.twitter.com/GosZg9Msvk
— Algérie Poste بريد الجزائر (@postedz) September 26, 2023