بريد الجزائر يحذر من تطبيقات مزيفة تحمل شعاره

حذرت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها من تطبيقات مزيفة تحمل نفس اسم وشعار تطبيقها الرسمي بريدي موب eccp.

وذكرت المؤسسة في بيان لها أن التطبيق الرسمي ECCP لبريد الجزائر هو الموجود عبر الرابط :

https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.poste.eccp

كما حذرت من بعض التطبيقات المزيفة والحاملة لنفس الإسم والشعار ودعت إلى عدم مشاركة معلوماتكم الشخصية قبل التأكد من مصداقية التطبيق.