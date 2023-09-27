بريد الجزائر يطلق تطبيقا لاقتناء تذاكر السفر

سيكون بامكان زبائن بريد الجزائر اقتناء تذاكر السفر للخطوط الجوية الجزائرية أو طيران الطاسيلي وذلك عبر تطبيق خاص بالمؤسسة.

وأوضح بريد الجزائر عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” أنه أصبح من الممكن شراء تذاكر السفر للخطوط الجوية الجزائرية أو طيران الطاسيلي، عبر التطبيق ECCP لبريد الجزائر.

ودعت المؤسسة المهتمين إلى لتحميل تطبيق ECCP عبر الرابط التالي: https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.poste.eccp

بريد الجزائر يحذر من تطبيقات مزيفة تحمل شعاره

حذرت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها من تطبيقات مزيفة تحمل نفس اسم وشعار تطبيقها الرسمي بريدي موب eccp.

وذكرت المؤسسة في بيان لها أن التطبيق الرسمي ECCP لبريد الجزائر هو الموجود عبر الرابط :

https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.poste.eccp

كما حذرت من بعض التطبيقات المزيفة والحاملة لنفس الإسم والشعار ودعت إلى عدم مشاركة معلوماتكم الشخصية قبل التأكد من مصداقية التطبيق.