بريد الجزائر يطلق نظاما تجريبيا جديدا لتوقيت العمل

أعلن بريد الجزائر في بيان له اليوم الجمعة، 3 أكتوبر، عن الإطلاق الرسمي للنظام التجريبي الجديد لتوقيت العمل وذلك على مستوى سبعة مكاتب بريدية نموذجية موزعة عبر الوطن وهذا بداية من يوم غد السبت.

وأفاد بريد الجزائر في بيانه أن المكاتب المعنية ستكون “مفتوحة أمام المواطنين من الساعة 08:00 صباحاً إلى 18:00 مساءً، ستة أيام في الأسبوع، وتخضع لمتابعة يومية، وفق معايير حسن الاستقبال ونوعية الخدمة، مع اتخاذ جميع التدابير الخاصة بضمان استمرارية الخدمة والسير الحسن لمكاتب البريد. ”

وأشار ذات المصدر أن المكاتب المعنية هي: تمنراست (القباضة الرئيسية)، سطيف (عين أزال)، البيض (بوقطب)، تلمسان (الكرز)، وهران (أرزيو)، باتنة (عين التوتة)، النعامة (عسلة).