الجزائر

بريد الجزائر يطلق نظاما تجريبيا جديدا لتوقيت العمل

الشروق أونلاين
ح. م
يطلق بريد الجزائر نظاما تجريبيا جديدا لتوقيت العمل، بداية من يوم السبت 4 أكتوبر 2025.

أعلن بريد الجزائر في بيان له اليوم الجمعة، 3 أكتوبر، عن الإطلاق الرسمي للنظام التجريبي الجديد لتوقيت العمل وذلك على مستوى سبعة مكاتب بريدية نموذجية موزعة عبر الوطن وهذا بداية من يوم غد السبت.

وأفاد بريد الجزائر في بيانه أن المكاتب المعنية ستكون “مفتوحة أمام المواطنين من الساعة 08:00 صباحاً إلى 18:00 مساءً، ستة أيام في الأسبوع، وتخضع لمتابعة يومية، وفق معايير حسن الاستقبال ونوعية الخدمة، مع اتخاذ جميع التدابير الخاصة بضمان استمرارية الخدمة والسير الحسن لمكاتب البريد. ”

وأشار ذات المصدر أن المكاتب المعنية هي: تمنراست (القباضة الرئيسية)، سطيف (عين أزال)، البيض (بوقطب)، تلمسان (الكرز)، وهران (أرزيو)، باتنة (عين التوتة)، النعامة (عسلة).

الرئيس تبون: معرض التجارة البينية أثبت أن اقتصادنا في الطريق الصحيح

تنبيه: أمطار رعدية وزوابع رملية على 8 ولايات

التبليغات والإستدعاءات القضائية عبر الوسائط الإلكترونية قريبًا

منصوري تترأس مع وزير خارجية النرويج جلسة حول تعزيز النظام المتعدد الأطراف في معالجة قضايا السلم والأمن

المرحلة القادمة تتطلب فتح المجال أمام الشباب لتقلد المسؤولية

كل الدعم لمعاهد تدريس اللغة الروسية في الجزائر

