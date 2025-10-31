-- -- -- / -- -- --
الجزائر

بريد الجزائر يوضّح حول الامتحان الرقمي للتوظيف

الشروق أونلاين
ح. م

أصدرت مؤسسة بريد الجزائر اليوم الجمعة، 31 أكتوبر، بيانا حول نتائج الامتحان الوطني الرقمي للتوظيف، والذي أفادت أنه “جرى بنجاح تام وفي ظروف مثالية”.

فبخصوص سير العملية، أفاد بريد الجزائر أنه من أصل 130 ألف مترشح لـ 789 منصبا، تمّ الاحتفاظ بما بين 8 إلى 10 مترشحين لكل منصب، أي ما مجموعه 7223 مترشحا سيتم استدعاؤهم لإجراء المقابلات أمام لجان الانتقاء الولائية.

وكانت معايير التقييم حسب البيان “سرعة الإجابة وعدد الإجابات الصحيحة، وهو ما يفسّر عدم تأهل بعض المترشحين الذين أجابوا إجابات صحيحة ولكن بوتيرة أبطأ من غيرهم.”

أما حول مسألة اللغة والترجمة، فقالت المؤسسة انه تم إعداد أسئلة الامتحان باللغات العربية، الانجليزية والفرنسية “غير أنّ بعض المترشحين اختاروا تفعيل خاصية الترجمة التلقائية على هواتفهم أو حواسيبهم، مما أدى إلى ترجمة الأسئلة عبر المتصفح.”

وأكدت مؤسسة بريد الجزائر أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن تلك الترجمات التلقائية “إذ تعود حصراً إلى إعدادات المستخدمين الشخصية.”

