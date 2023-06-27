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بريد الجزائر يوقع إتفاقيتين مع الجزائرية للمياه وشركة النقد الآلي

الشروق أونلاين
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بريد الجزائر يوقع إتفاقيتين مع الجزائرية للمياه وشركة النقد الآلي
ح.م
جانب من التوقيع على الإتفاقية

أبرمت مؤسسة بريد الجزائر، إتفاقية إطار مع الشركة الجزائرية للمياه وإتفاقية أخرى مع شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك وذلك في إطار تعزيز الشراكة وتطوير خدمات الرقمنة.

وتتعلق الإتفاقية الأولى، التي وقعها كل من المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر لؤي زيدي والمدير العام للجزائرية للمياه مصطفى ركيك, بإطلاق خدمة الدفع الالكتروني لفواتير مستحقات استهلاك المياه عبر تطبيق “بريدي موب”.

واعتبر الوزير كريم بيبي تريكي بالمناسبة، أن هذه الإتفاقية لبنة أخرى لعصرنة الخدمات المالية كما تمكن المواطنين من تسديد مستحقات فواتيرهم بكل “أريحية وسهولة”.

وبدوره أوضح وزير الري طه دربال أن قطاعه يريد من خلال هذه الاتفاقية الاستفادة من “خبرات مؤسسة بريد الجزائر” باعتبارها -كما قال- “مؤسسة هامة ورائدة في الخدمة العمومية”.

وتخص الإتفاقية الثانية، التي وقعها المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر ومديرة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك نوال بن كريتلي، تصنيع البطاقات البنكية الخاصة بالبنوك العمومية من قبل مؤسسة بريد الجزائر.

وبمناسبة التوقيع على هذه الاتفاقية تم تسليم أول بطاقة بنكية لفائدة بنك الفلاحة والتنمية الريفية التي تم إنجازها من طرف المركز الوطني لشخصنة البطاقات التابع لبريد الجزائر.

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