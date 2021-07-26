“بريست” يجدد رغبته في ضم فرحات من نادي نيم

غاب عن فريقه في مواجهة باستيا في افتتاح "الليغ 2"

دخل نادي بريست الفرنسي الصراع للظفر بخدمات الدولي الجزائري لنادي نيم زين الدين فرحات، حسبما كشفت عنه بعض التقارير الصحفية الفرنسي والتي ربطت مستقبل فرحات بنادي بريست، علما أن فرحات كان قد تحصل على تصريح الخروج من فريقه الحالي مقابل 5 ملايين أورو اشترطتها إدارة نادي نيم على كل من يريد ضم اللاعب السابق لاتحاد العاصمة.

يشار أن فرحات كان قد غاب عن فريقه في المواجهة التي لعبها السبت أمام نادي باستيا لحساب أول مباراة في الموسم الجديد، من الدرجة الثانية الفرنسية، حيث تعادل زملاء فرحات داخل قواعدهم بهدف في كل شبكة، كما غاب أيضا مواطنه كريم عريبي الذي لم يكن أيضا معنيا بتلك المواجهة، ما يدل أيضا على أنه صار أيضا على أبواب الرحيل، علما أن غياب فرحات عن لقاء باستيا لم يكن مفاجئا بالنسبة لمحبي نادي نيم الذين يدركون رغبة لاعبهم الجزائري في تغيير الأجواء، خصوصا وأنه يملك عروضا من أندية الدرجة الأولى الفرنسية.

جدير ذكره، أن فرحات صار مطلوبا من قبل عديد الأندية الفرنسية كأولمبيك ليون، في وقت تخلى أولمبيك مارسيليا عن فكرة التعاقد معه، كما أكد مسؤولو نادي غلاسغو رينجرز الأسكتلندي، بقيادة ستيفن جيرار، استعدادهم للتعاقد مع الدولي الجزائري.