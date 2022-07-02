بريست يضغط على بلايلي لحسم قراره النهائي من التجديد

النادي الفرنسي باشر تدريباته دون نجم "الخضر"

تحاول إدارة نادي ستاد بريست الفرنسي الضغط على الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، من أجل التوقيع على عقد تمديد عقده مع “القراصنة” خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن استغرقت المفاوضات بين الطرفين وقتا طويلا، لا سيما في ظل انطلاق التحضيرات الموسمية للنادي الفرنسي في غياب نجم “الخضر”.

وكان بلايلي (30 عاما) انضم لنادي ستاد بريست خلال فترة التحويلات الشتوية الأخيرة بعقد يمتد لمدة 6 أشهر، وقدم مستويات جيّدة، ما دفع إدارة النادي الفرنسي إلى التفاوض معه من أجل تمديد عقده لموسمين وفق بند تضمنه العقد الذي جمع الطرفين سابقا، وكانت مصادر فرنسية وجزائرية أكدت رغبة بلايلي في البقاء مع بريست رغم العروض التي وصلته من أندية أوروبية وخليجية، وقالت مصادر فرنسية خلال فترة ماضية إن المشكل المالي (الراتب السنوي) كان محور الخلاف بين وكيل النجم الجزائري وإدارة نادي ستاد بريست، حيث يطالب بلايلي براتب سنوي كبير يتجاوز قدرات النادي الفرنسي المالية، ما جعل الطرفين، حسب ذات المصادر، يدخلان مرحلة ثانية من المفاوضات على أمل التوصل لاتفاق نهائي، لا سيما في ظل وجود رغبة قوية لدى الطرفين لتمديد شراكتهما.

وقال المدير الرياضي لنادي بريست، غريغوري لورنزي، في تصريحات لصحيفة “ويست فرانس”، ردا على سؤال بخصوص وضعية اللاعب الجزائري: “نريد الاحتفاظ ببلايلي. هناك أشياء اتفقنا عليها وأخرى لم نتفق عليها لحد الآن”، مضيفا: “المفاوضات لا زالت مستمرة بيننا وهي تتقدم بشكل إيجابي”، قبل أن يوجه رسالة قوية لبلايلي تعد بمثابة ضغط غير مباشر، حسب متابعين، وقال: “عليه أن يحسم قراره قريبا”، وخاض يوسف بلايلي (30 عاما) 13 مباراة مع ستاد بريست بالدوري الفرنسي لكرة القدم “الليغ 1″، سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.