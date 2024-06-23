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بريطانيا.. إلغاء رحلات بمطار مانشستر بسبب انقطاع الكهرباء

الشروق أونلاين
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بريطانيا.. إلغاء رحلات بمطار مانشستر بسبب انقطاع الكهرباء

شهد مطار مانشستر في بريطانيا، الأحد، إلغاء عدة رحلات وتأخيرات كبيرة بسبب انقطاع الكهرباء.

وقال متحدث باسم مطار مانشستر في بريطانيا إن الرحلات المغادرة شهدت إلغاءات وتأخيرات كبيرة اليوم الأحد بعدما تسبب انقطاع الكهرباء في منطقة المطار في اضطراب واسع النطاق.

وأضاف المتحدث أنه من المتوقع تأخير أو إلغاء عدد كبير من الرحلات المغادرة، خصوصا من صالتي السفر واحد واثنين.

وكانت شبكة سكاي نيوز أول من قدم تقريرا عن الاضطراب وقالت إن مشكلة في إمدادات الكهرباء أثرت على المطار وعدد من المباني. وأشار التقرير إلى أن التيار الكهربائي عاد لكن تأثير الانقطاع سيؤثر على الخدمات على مدار اليوم.

وقال المتحدث “من الأفضل أن يتواصل الركاب المقرر أن يغادروا من صالتي واحد أو اثنين مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.

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