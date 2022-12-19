بريطانيا: المحكمة العليا تفصل في خطة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا

قضت المحكمة العليا في بريطانيا يوم الإثنين، بأن خطة الحكومة لإرسال طالبي اللجوء في البلاد إلى رواندا “قانونية”.

وقالت الهيئة القضائية البريطانية في قرارها، إن الحكومة البريطانية “لم تنظر بشكل صحيح في الحالات الفردية (لطالبي اللجوء). لكن الخطة بحد ذاتها قانونية”.

ووقعت الحكومة البريطانية في أفريل الماضي صفقة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني مع رواندا، تقضي بإرسال مهاجرين غير شرعيين إليها، إلى حين الانتهاء من النظر في طلبات لجوئهم.

ولا يعتبر قرار المحكمة العليا نهائيا، إذ لا يزال من الممكن رفع دعاوى استئناف ضد القرار في المحاكم البريطانية.