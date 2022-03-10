بريطانيا تعاقب مالك تشلسي المقرّب من بوتين
أعلنت الحكومة البريطانية يوم الخميس، عن قرار بمنع رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، من إجراء أي تحويلات مالية مع حرمانه من السفر.
يأتي هذا في سياق العقوبات الاقتصادية التي تشنّها الدول الغربية ضدّ روسيا، ردّا على تدخّلها العسكري في أوكرانيا.
وكان المليادير الروسي الذي يوصف بأنه مقرّب من الرئيس فلايديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق. عن اعتزامه بيع نادي تشيلسي اللندني الذي يمتلكه منذ 19 عاما.
وقال أبراموفيتش، إنّ عائدات بيع النادي “ستعود إلى ضحايا الحرب في أوكرانيا”. لكن ذلك لم يشفع له لتجنّب المزيد من العقوبات التي تطال العديد من الهيئات والشخصيات الروسية.
🚨 عــاجل | الحكومة البريطانية 🇬🇧 تمنع مالك نادي تشلسي الروسي رومان أبراموفيتش من إجراء أي تحويلات مالية مع حرمانه من السفر pic.twitter.com/PcBGXOgdX9
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 10, 2022