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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مطار صنعاء الدولي ومنشآت أخرى
العالم

بريطانيا تعتزم تقييد منح التأشيرات لمواطني هذه الدول

الشروق أونلاين
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بريطانيا تعتزم تقييد منح التأشيرات لمواطني هذه الدول
ح. م
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