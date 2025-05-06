بريطانيا تعتزم تقييد منح التأشيرات لمواطني هذه الدول

تعتزم وزارة الداخلية البريطانية تقييد طلبات الحصول على تأشيرات العمل والدراسة للمهاجرين الذين يحتمل أن يبقوا في البلاد لفترة أطول من المسموح بها، وذلك بناء على جنسياتهم.

ووفقا لتقرير نشرته “ذا تايمز” مساء أمس الإثنين، 5 ماي، فستشمل هذه القيود المواطنين من الجنسيات الباكستانية، النيجيرية، والسريلانكية. فحسب ذات المصدر، يعد هؤلاء الأكثر احتمالا لطلب اللجوء بعد دخولهم بريطانيا.

وكتبت الصحيفة أنه وفي إطار خطط حزب العمال لمكافحة استغلال النظام، سيتم رفض التأشيرات للأشخاص الذين تتطابق ملفاتهم مع من يُرجّح أن يطلبوا اللجوء، وخصوصا القادمين من دول تُسجّل معدلات طلبات لجوء مرتفعة في المملكة المتحدة. ويتوقع أن تعلن هذه الإجراءات لاحقا.

إجراءات تقييدية قد تُثير ردود فعل حادة من الدول المعنية التي قد تعتبرها تمييزية. كما أشارت مصادر قانونية إلى أن هذه الخطوة قد تُعتبر تمييزية ويمكن الطعن فيها أمام المحاكم، وفقا لذات التقرير.