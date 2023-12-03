بريطانيا تعلن عن قيام جيشها برحلات استطلاعية فوق غزة لتحديد مكان الرهائن

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن الجيش سيقوم بـ”رحلات استطلاعية فوق قطاع غزة”، للمساعدة في تحديد أماكن الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها على المستوطنات في السابع من أكتوبر.

ويقدّر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد الأشخاص الذين احتجزوا واقتيدوا رهائن إلى قطاع غزة في هجوم السابع من أكتوبر بنحو 240.

وبعد إطلاق سراح ما مجموعه 110 رهائن منذ بدء الحرب، بما في ذلك 105 خلال الهدنة، معظمهم نساء وقصّر، لا يزال هناك 136 رهينة لدى حركة حماس، وفصائل فلسطينية أخرى، وفق سلطات الاحتلال.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان نشر، مساء السبت: “دعما لأنشطة إنقاذ الرهائن المستمرة، ستجري وزارة الدفاع البريطانية رحلات استطلاعية فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة”.

وأكدت الوزارة أن “طائرات المراقبة ستكون غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وستكون مهمتها فقط تحديد مكان الرهائن”.

وبحسب البيان فإنه “سيتم تمرير المعلومات المتعلقة بإنقاذ الرهائن، فقط إلى السلطات المختصة المسؤولة عن إنقاذ الرهائن”.

ولم تعلن لندن عن عدد البريطانيين الذين تم احتجازهم كرهائن. وبعد هجوم السابع من أكتوبر، قال داونينغ ستريت، إن 12 بريطانيا على الأقل قتلوا في الهجوم بينما فقد 5 آخرون.