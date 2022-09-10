بريطانيا تغيّر نشيدها الوطني بعد 70 عاما

في حفل تأبين الملكة إليزابيث الثانية مساء الجمعة، أنشدت جوقة كاتدرائية بولس في لندن، كلمات النشيد الوطني لبريطانيا العظمى، بشكل مختلف، للمرة الأولى منذ 70 عاما.

وكان النشيد البريطاني يتكوّن طيلة فترة حكم الملكة الراحلة، من عبارة “God save the queen” (حفظ الله الملكة). وقد تحوّلت تلقائيا بعد اعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش إلى “God save the king” (حفظ الله الملك).

وقد ردّدت هذه العبارة في النشيد البريطاني آخر مرة عام 1952، قبل وصول الراحلة إليزابيث الثانية إلى سدّة الملك.

ويعتبر النشيد الممجّد للملك نشيدا وطنيا للمملكة المتحدة وكل الدول المنضوية تحت لواء الثالث الملكي البريطاني على غرار نيوزيلندا، وأستراليا، وكندا.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية يوم الخميس 8 سبتمبر، في قلعة بالمورال باسكتلندا، عن عمر ناهز 96 عاما. بعد 70 سنة على رأس العائلة الملكية.