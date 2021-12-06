بريطانيا تكشف عن شروط دخول أراضيها بداية من الثلاثاء

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، عن شروط الدخول المملكة المتحدة بداية من يوم الثلاثاء، حيث سيتعين على كل شخص أكبر من 12 سنة تقديم نتيجة سلبية لتحليل كورونا يشترط إجراؤه قبل 48 ساعة.

وأوضح بيان للخارجية “اعتبارا من الساعة 4 (بتوقيت لندن) صباح يوم الثلاثاء 7 ديسمبر، يجب على كل شخص أكبر من 12 سنة يرغب بالسفر إلى المملكة المتحدة إبراز نتيجة سلبية لفحص PCR أو فحص سريع قبل المغادرة، وبحيث يكون الفحص قبل ما لا يزيد عن 48 ساعة قبل المغادرة”.

هذه الشروط الجديدة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من الاثنين

أعلنت سفارة واشنطن لدى الجزائر أنه يتعيّن على جميع المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية جواً، تقديم نتيجة تحليل سلبي لفيروس كوفيد-19 يشترط إجراؤه 24 ساعة قبل رحلتهم، ابتداء من الاثنين 6 ديسمبر الجاري.

وأوضحت السفارة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر أنه ابتداءً من 6 ديسمبر الجاري، يتعين على جميع المسافرين إلى الولايات المتحدة جواً، بغض النظر عن جنسيتهم أو حالتهم في ما يخص التلقيح، تقديم نتيجة تحليل سلبي لفيروس كوفيد-19 قبل المغادرة تم إجراؤه يوم واحد قبل رحلتهم.

كما أوضحت أنه وعلى سبيل المثال، سيحتاج أي مسافر عنده رحلة إلى الولايات المتحدة في أي وقت يوم الأحد، أن يكون لديه نتيجة تحليل سلبي أجري في أي وقت يوم السبت.

ودعت السفارة الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمركية زيارة الرابط التالي للحصول على آخر المعلومات في هذا الشأن: https://www.cdc.gov/