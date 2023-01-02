بريطانيا: صور لمرضى ينامون على الأرض بأحد المستشفيات!

مرضى ينامون على الأرض بمستشفى جامعة إينتري في مدينة ليفربول

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صور مرضى بقسم طوارئ أحد المستشفيات في بريطانيا نائمين على الأرض.

وبحسب تقرير نشره موقع الجزيرة نت فإن الصور تخص مستشفى جامعة إينتري في مدينة ليفربول ببريطانيا.

ويضطر بعض المرضى للانتظار مدة تصل إلى يومين من أجل الحصول على سرير.

وأضاف التقرير أن مسؤولون في القطاع الصحي حذروا الناس من التوجه إلى المشافي إلا إذا كانوا يعانون من حالة حرجة تهدد حياتهم.

ضغوطات غير مسبوقة

وتأتي تلك التحذيرات وفقا لوسائل إعلامية نظرا “للضغوطات غير المسبوقة” التي تعانيها المشافي.

وذلك في ظل استمرار الإضرابات، وارتفاع أعداد المراجعين بسبب موجة الإنفلونزا والأمراض الفيروسية هذا الشتاء.

ومنذ أيام تشهد قطاعات عمالية بريطانية عدة إضرابات احتجاجا على ظروف العمل وقلة الأجور.

فيما يعاني القطاع الصحي الأمرّين مع غياب آلاف الممرضين والمسعفين في الإضرابات الجماعية.

وقال روب غالاوي -وهو طبيب بريطاني في قسم الطوارئ والحوادث- إنه لم يرَ وضعا مماثلا طوال سنوات عمله الـ22.

وغرّد غالاوي على حسابه في تويتر “القطاع الصحي في حالة حرجة، نحتاج إلى إجراءات عاجلة من أجل موظفينا ومرضانا”.

وقالت طبيبة الرعاية الأولية راشيل كلارك “خلال 14 عاما من عملي كطبيبة لم أشهد مطلقا مثل هذه الظروف المروعة”.

وأضافت: “مرضى يموتون على العربات بلا كرامة، صراخ وأنين في الممرات، اكتظاظ مزرٍ، يأس، بكاء الموظفين، بؤس مدقع”.

ونظرا لازدحام الأقسام ونقص الأسرّة تتم معالجة المرضى في سيارات الإسعاف، كما يقوم المسعفون أنفسهم بالتعامل مع الحالات داخل المشفى نظرا لنقص الطاقم الطبي.

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بدوره، روى الكاتب البريطاني جورج مونبيوت تجربته أثناء زيارة أحد المشافي في منطقته.

ووصف مونبيوت ما عاينه من تكدس للمراجعين وسيارات الإسعاف المحملة بالمرضى لعدم وجود أسرّة لهم في الداخل بأنه أثر طبيعي لسياسة التقشف التي تتبعها الحكومة.

الموت جوعا في مستشفيات بريطانيا

وفي مارس 2103 كشفت صحيفة “صنداي إكسبرس” (Sunday Express) البريطانية أن 1165 مريضا على الأقل ماتوا جوعا في المستشفيات الحكومية البريطانية خلال السنوات الأربع الماضية.

وحسب التقرير، فإن 4 مرضى عانوا من نقص شديد بالمياه في أجسادهم وفقا لشهادات وفاتهم، مقابل كل مريض فقد حياته جراء سوء التغذية.

وتوفي 291 مريضا عام 2011 في المستشفيات الحكومية البريطانية جراء سوء التغذية الحاد، وفقد 43 مريضا حياتهم بسبب الجوع.

وتم خلال الفترة نفسها إخراج 5558 مريضا من المستشفيات وهم يعانون من سوء التغذية، وبمعدل أكثر من 100 في الأسبوع.

وبحسب المصدر نفسه، فقد أظهر تحقيق في جويلية الماضي أن مريضا بالسرطان توفي بسبب العطش في مستشفى القديس جورج جنوبي لندن على الرغم من مناشدته الممرضات والممرضين تزويده بالماء.

ونقلت الصحيفة عن منتقدين قولهم إن الطعام والشراب يوضعان في الأغلب بعيدا عن متناول المرضى الضعفاء.

في حين طالبت جمعيات خيرية بريطانية باتخاذ إجراءات عاجلة لخفض عدد الوفيات الناجمة عن الجوع والعطش في المستشفيات الحكومية.