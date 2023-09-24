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بريطانيا: متظاهرون يطالبون بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي

الشروق أونلاين
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بريطانيا: متظاهرون يطالبون بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي
ح.م
مسيرة العودة الوطنية

طالب متظاهرون مناهضون للخروج من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، بعودة بلادهم إلى التكتل، فيما أسموه “مسيرة العودة الوطنية” التي انطلقت يوم السبت في شوارع لندن.

وشارك في “مسيرة العودة الوطنية” نحو 3 آلاف شخص، حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية، باتجاه ساحة مجلس العموم في العاصمة لندن، ملوّحين بأعلام الاتحاد.

وقال رئيس الحركة الأوروبية في المملكة المتحدة مايك غالسوورثي إن “خروج بريطانيا من الاتحاد كان خيانة للطبقة العاملة والوسطى”.

وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام خلال المسيرة:”نحتاج إلى أن تتحد البلاد لضمان انضمامنا مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي”.

وانسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بموجب استفتاء عام أجري عام 2016، لتصبح البلاد خارج التكتل القاري بشكل رسمي، منذ نهاية جانفي 2020.

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