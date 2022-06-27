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جواهر

بريطانية تأكل نوعا من القوارض وتبتلعه بالماء

جواهر الشروق
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بريطانية تأكل نوعا من القوارض وتبتلعه بالماء
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ألقت الشرطة البريطانية القبض على سيدة صورت مقطع فيديو وهي تأكل نوعا من القوارض من باب التحدي لتحصل على كمية من الكوكايين.

وبدت السيدة البالغة من العمر 39 سنة وهي تحاول ابتلاع “هامستر” أليف خاص بابنتها بالاستعانة بالماء، ما حدا بـشرطة لينكولنشاير إلى القبض عليها بغرض التحقيق معها ليتم لاحقا إخلاء سبيلها.

وقالت منظمة رعاية الحيوان: “هذا مقطع فيديو مزعج للغاية ونود طمأنة الجمهور بأننا نحقق ونعمل عن كثب مع الشرطة”. مضيفة “يُرجى عدم الاتصال بنا بخصوص هذا الفيديو، إلا إذا كانت لديكم معلومات مباشرة عن الحادث والتي يمكن أن تساعد في التحقيق، حيث يمكن أن يوقف مكالمات الطوارئ حول الحيوانات المحتاجة إلينا”.

 ودعت المنظمة مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم  مشاركة مقطع الفيديو أو التعليق عليه لأنه يزيد من فرص الآخرين في رؤيته والشعور بالضيق، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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