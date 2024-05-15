بريطانية تحظى بتكريم ملكي بعد إنقاذ توأمها من فكي تمساح!

كشف تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” عن استعداد سيدة بريطانية للتكريم الملكي بعدما أنقذت توأمها من فكي تمساح.

وبحسب الصحيفة البريطانية فقد تم إدراج اسم جورجيا لوري ضمن قائمة “الشجعان” للحصول على وسام “غالانتري” بعدما تمكنت من إنقاذ شقيقتها التوأم من فكي تمساح خلال قضائهما عطلة استجمام في المكسيك.

وستحظى جورجيا، البالغة من العمر 31 عاما بوسام الشجاعة العريق للأعمال المدنية، للمرة الأولى منذ أن جلس الملك تشارلز الثالث، على العرش البريطاني.

وقالت الشابة في تصريحات صحفية، بعد تلقيها خبر التتويج على خلفية إنقاذها لتوأمها ميليسا: “هذا شرف عظيم، لقد صدمتُ عندما تلقيت رسالة بهذا الشأن، فأنا لم أكن أتوقع حدوث ذلك أبداً”.

وكانت جورجيا، التي تقيم في مقاطعة باركشير، قد تعرضت لجروح خطيرة خلال مواجهتها التمساح في جوان 2021، بعدما باغتهما في النهر وسحبها تحت الماء، وذلك خلال سباحتهما في نهر قرب بحيرة مانيالتيبيك بالمكسيك.

وأوضحت لوري أن الفوز بتلك الجائزة (الوسام) “يخفف نوعًا ما من التجربة المؤلمة برمتها”.

وكانت جورجيا قد اشتبكت مع التمساح 3 مرات عندما كان يهاجمها بشكل متكرر، واستطاعت بكل شجاعة أن تلكمه بقدميها على مقدمة رأسه لسحب شقيقتها من فكه.

وأصيبت ميليسا بكسر كبير في معصمها، إضافة إلى جروح عميقة جداً في البطن وساقها وقدمها، بينما تعرضت جورجيا للعض في أغلب أطراف جسدها.

وقالت جورجيا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في عام 2021: “لقد رأيتها (شقيقتي) تُسحب تحت الماء، وأصبح أسوأ ما أخشاه حقيقة، هو أنني ربما فقدتها، وأنها ماتت”.

وتابعت: “لقد سمعت صراخها بالفعل، ورأيت التمساح يأخذها إلى الأسفل.. ثم أدركت أنها كانت في ورطة حقًا عندما كنت أنادي باسمها ولم يكن هناك أي رد منها”.

وتمكنت جورجيا بعد صراعها مع التمساح المفترس من سحب توأمها إلى بر الأمان على متن قارب قريب، على الرغم من إصاباتها.

وجاء في إعلان تكريم جورجيا أن توأمها ميليسا “نجت من كسر مفتوح في معصمها وجروح شديدة في البطن والعديد من الإصابات في ساقها وقدمها”.

وتابع الإعلان أن نجاة ميليسا يرجع بالكامل تقريبًا إلى “الشجاعة الاستثنائية لأختها، التي كانت تعلم بوضوح أن تمساحًا خطيرًا كان في الماء لكنها اختارت المخاطرة بحياتها لإنقاذ شقيقتها”.

وقالت المرأتان إن الرحلة بالقارب إلى الشاطئ استغرقت 25 دقيقة، كما استغرق الأمر 20 دقيقة أخرى قبل وصولهما إلى المستشفى.