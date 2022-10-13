بريطانية قامت بإفراغ إطارات 100 سيارة رباعية الدفع لهذا السبب

أقدمت مسنة بريطانية على تخريب وإفراغ إطارات 100 سيارة دفع رباعي خلال الشهر الماضي بوضع العدس في الصمّامات.

وقالت المرأة التي أن تدعى آنا ( 62 سنة)، إنها تستهدف سيارات الدفع الرباعي في غرب لندن أثناء عودتها من العمل بالدراجة إلى المنزل، وذات مرة قامت بتفريغ إطارات 16 مركبة في إحدى الأمسيات.

تابعت تقول، إن المارة لم يستجوبوها قط، لأنها لا تبدو “مهددة” أو “مريبة”لكنها واجهت سائقين خربت إطارات سيارتهما.

وأكدت الناشطة ضمن جمعية بيئية، وهي كاتبة ومحررة أفلام، إنها مستعدة لقضاء بعض الوقت في السجن بسبب قضيتها، ولن تتوقف إلا إذا اتخذت الحكومة إجراءات ضد سيارات الدفع الرباعي، بما في ذلك حظر الإعلانات عن المركبات.

وكشفت “آنا” التي لم تعد تمتلك سيارة، ولكنها اعتادت قيادة سيارة تويوتا راف، إنها تفرغ إطارات سيارات الدفع الرباعي بوضع العدس في الصمامات.

وقالت لشبكة ” سكاي نيوز” البريطانية أن التلوث الذي تسببه هذه السيارات يؤثر على الجميع، ويؤثر عليها بالتأكيد، مضيفة” لا أشعر بالخجل مما أقوم به، هدفي أن ألفت الانتباه لخطورة وأضرار سيارات الدفع الرباعي على البيئة والمناخ، واستهلاكها الكبير من الوقود”.