بريطانية نادمة لِتمرّدها على أهلها ومُمارستها ألعاب القوى

أبدت نجمة ألعاب القوى البريطانية سابقا كاثرين ميري أسفها، لِكونها تمرّدت على والدتها، وأصرّت على مُمارسة ألعاب القوى، وأقامت بعيدا عن أهلها.

وسبق للعدّاءة البريطانية كاثرين ميري (46 سنة) أن حازت برونزية سباق 400م في أولمبياد مدينة سيدني الأسترالية عام 2000، فضلا عن تتويجات دولية أخرى.

وقالت كاثرين ميري في أحدث تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أصبحتُ اليوم أوّل امرأة تُعلّق على ألعاب القوى في ميدان مُخصّص لِمنافسات الألعاب الأولمبية. إنّه يوم مُفعم بِالمشاعر. توفيت أمّي السنة الماضية، بعد أن قرّرت قبل بضع سنوات أن خيارات حياتي لم تكن تحبّها. انتهت علاقتنا. أتساءل عمّا إذا كانت اليوم تنظر إليَّ وفخورة. أتمنّى ذلك”.

وتُزاول كاثرين ميري في بلادها حاليا مهنة الإعلام، وفي تخصّص ألعاب القوى تحديدا.