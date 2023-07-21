بريكس: ارتفاع عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى المجموعة

أعلنت جنوب إفريقيا، الخميس، أن 22 دولة من جميع أنحاء العالم تقدمت بطلبات للانضمام إلى مجموعة بريكس، بينما أبدت دول أخرى اهتمامها بذلك.

وقال مندوب جنوب إفريقيا في مجموعة بريكس أنيل سوكلال إن “22 دولة تواصلت رسمياً مع دول المجموعة لتصبح عضواً فيها بشكل كامل، وهناك عدد مماثل من الدول التي سألت بشكل غير رسمي عن الانضمام“.

وفي تصريحات صحفية في جوهانسبرغ، أوضح سوكلال أن الاهتمام المتزايد بالتكتل “ليس بالأمر الجديد” لكنه يشير إلى “الثقة” بالعمل الذي قامت به بريكس طوال 15 عاماً من وجودها.

ورأى سوكلال أن المجموعة ليست مجرد “قوة سياسية عبر محاولتها تغيير خطوط الصدع في مجال السياسة العالمية، لكنها تغير أيضاً ما يحدث في الفضاء الاقتصادي على مستوى العالم”.

وأكد لوكالة الأنباء الفرنسية أن “البنية العالمية الحالية لا تزال غير متكافئة وتستمر في تهميش الدول النامية ولا تزال خاضعة لهيمنة عدد قليل. لا نرغب بعالم مماثل. نرغب بعالم يتم فيه سماع أصواتنا”.

من المقرر أن تستضيف جنوب إفريقيا القمة الـ15 لدول مجموعة بريكس في أوت المقبل، وهي قمة من المنتظر أن يحضرها جميع رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة، وتشمل الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم -وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وتقول المجموعة إنها تسعى إلى نظام عالمي ثنائي القطبية، ومنافسة تحالف الدول السبع الكبرى الذي يضم أكبر 7 اقتصادات في العالم.