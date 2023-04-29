“بريكس” تدعو إلى حل سياسي يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي

أعلنت دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن

دعت مجموعة (البريكس) إلى حل سياسي فوري يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، معربة عن دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وفي بيان مشترك صدر في ختام اجتماعها بكيب تاون في جنوب إفريقيا، أعرب نواب وزراء خارجية دول (البريكس)، والمبعوثين الخاصين للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، عن “الحاجة إلى تحقيق حل سياسي دائم، ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

كما أعربوا عن دعمهم “الكامل” لتنفيذ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا في الدفع بالعملية السياسية بما يؤدي إلى استئناف الحوار بين الأطراف المعنية.

وفي تدخلها خلال الاجتماع، أكدت نائب وزير الخارجية جنوب إفريقيا، أن مجموعة (البريكس)، “يجب أن تدعم الحاجة إلى تحقيق حل سياسي دائم و مقبول للطرفين في قضية الصحراء الغربية”، منوهة بدعم التنفيذ “الكامل” لولاية البعثة الأممية لتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) التي من شأنها معالجة إحدى قضايا إنهاء الإستعمار المتبقية في القارة الأفريقية.

ويأتي هذا الإجتماع تحضيرا للقمة السنوية لرؤساء دول (البريكس )، التي من المقرر أن تعقد في أوت المقبل بمدينة (غوتنغ) بجنوب افريقيا.

وخلال الإجتماع، بحث المشاركون جملة من المسائل الدولية، على غرار عملية السلام في الشرق الأوسط والتطورات في ليبيا والعراق وسوريا و لبنان واليمن وغيرها. وتتكون مجموعة (البريكس) من جنوب أفريقيا والبرازيل وروسيا والصين، والهند.