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العالم

“بريكس” تضم 6 دول جديدة لعضويتها

الشروق أونلاين
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“بريكس” تضم 6 دول جديدة لعضويتها

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الخميس، إن مجموعة دول بريكس قررت ضم  6 دول جديدة لعضويتها من بينها 3 دول عربية.

وستبدأ عضوية الدول الجديدة وهي السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا اعتبارا من 1 جانفي 2024.

واتفق زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا على توسيع مجموعة “بريكس” في قمة عقدت هذا الأسبوع في جوهانسبرغ. وسيكون التوسع الأول منذ عام 2010.

وتصدر النقاش بشأن توسعة عضوية المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا جدول أعمال قمة عقدت على مدى ثلاثة أيام تنتهي اليوم الخميس.

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