برينتفورد الانجليزي يجد خليفة سعيد بن رحمة

لم ينجح في تعويضه منذ رحيله عن الفريق

يستعد نادي برينتفورد الانجليزي للتعاقد من النجم الدنماركي، كريستيان إريكسن، ليكون البديل الذهبي للنجم الجزائري السابق للنادي، سعيد بن رحمة، الذي تسبب رحيله في تضييع برينتفورد لتوّهجه الكروي وإبداعاته الفنية منذ انتقال نجم “محاربي الصحراء” إلى نادي وست هام.

وكان إريكسن سقط بشكل مفاجئ في مباراة الدنمارك أمام فنلندا، في دور المجموعات لكأس أمم أوروبا 2020 الصيف الماضي، بسبب معاناته من أزمة قلبية، وبعد إنقاذه من الموت على أرض الملعب، خضع لعملية زراعة جهاز إزالة رجفان القلب، وفسخ نادي انتر الإيطالي عقد اللاعب الدنماركي، قبل أن يعود قبل أيام للتدرب مع فريقه السباق أجاكس أمستردام الهولندي قبل الانتقال إلى ناد جديد.

واعترف نجم منتخب انجلترا السابق، بول باركر، بأن نادي برينتفورد لم ينجح في إيجاد البديل المناسب للنجم الجزائري، سعيد بن رحمة، منذ رحيل الأخير عن النادي شهر أكتوبر عام 2020 عندما كان ينشط في دوري الدرجة الأولى، متوقعا أن ينجح كريستيان إريكسن في القيام بأدوار النجم الجزائري، وقال باركر في تصريحات لموقع “سبيلكس بيرتن” البريطاني، تعليقا على هذه الصفقة المحتملة: “رحيل بن رحمة كان بمثابة خسارة كبيرة لبرينتفورد”، وتابع: “بن رحمة كان حاملًا للكرة من خط الوسط إلى خط الهجوم..كان صانع ألعاب مميز”، قبل أن يؤكد مدافع مانشستر يونايتد السابق بأن التعاقد مع النجم الدنماركي سيمنح برينتفورد ما فاته منذ رحيل سعيد بن رحمة، قائلا: “أعتقد أنه سيكون توقيعًا رائعًا لبرينتفورد”، ولم تتمكن جماهير برينتفورد لحد الساعة من نسيان بن رحمة، الذي كان تألق بشكل لافت مع النادي وسجل أرقاما مرعبة جعلته ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عاما واحدا قبل أن يلحق به فريقه في الموسم الموالي.