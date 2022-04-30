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اقتصاد

بسبب أسعار الطاقة.. نسبة تضخّم قياسية في منطقة اليورو

الشروق أونلاين
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بسبب أسعار الطاقة.. نسبة تضخّم قياسية في منطقة اليورو
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تعبيرية

سجّلت منطقة اليورو نسبة تضخّم قياسية في شهر أفريل 2022، حسب مؤشر “يوروستات” التابع للمفوضية الأوروبية.

وبلغت نسبة التضخّم في منطقة اليورو التي تضمّ 19 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، 7.5 بالمئة.

وتعتبر نسبة التضخم المسجّلة في الشهر الجاري، الأعلى منذ بداية تقديرات مؤشر “يوروستات” في 1997.

وساهمت أسعار الطاقة في ارتفاع نسبة التضخّم بنسبة كبيرة، حسب المؤشر. حيث زادت بنسبة 38 بالمئة في أفريل.

كما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 6.4 بالمئة، وأيضا أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 3.8 بالمئة، كذلك الخدمات بنسبة 3.3 بالمئة.

الصورة لـ:AFP

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