-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بسبب إخفائه شعارا يدعم المثليين.. رابطة الدوري الفرنسي تعاقب المالي كامارا

عمر سلامي
  • 307
  • 0
بسبب إخفائه شعارا يدعم المثليين.. رابطة الدوري الفرنسي تعاقب المالي كامارا
أرشيف
محمد كامارا

عاقبت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لاعب موناكو محمد كامارا، بسبب إخفائه شعار دعم حملة المثليين خلال مباراة فريقه أمام نانت، في ختام المسابقة.

وحسب موقع شبكة “راديو مونت كارلو” الدولية على الأنترنيت، فإن اللجنة التأديبية في الدوري الفرنسي عاقبت الدولي المالي كامارا بالإيقاف 4 مباريات لإخفائه شعار مكافحة رهاب المثلية، خلال الجولة الأخيرة من الدوري.

وأضاف الموقع أن العقوبة لن يستأنف عليها ناديه، حيث أكد المدير العام لموناكو تياغو سكورو أن النادي سيحترم قرار اللجنة.

وقام الدولي المالي بتغطية شارة الحملة بشريط أبيض خلال مباراة فريقه الأخيرة في الموسم أمام نادي نانت في 19 ماي المنصرم.

مقالات ذات صلة
شيء من الأمل لِنجم بن عكنون

شيء من الأمل لِنجم بن عكنون

في “البريمرليغ”.. حتّى اللاعبات يستهلكنّ “الشمّة”!

في “البريمرليغ”.. حتّى اللاعبات يستهلكنّ “الشمّة”!

“استدعيت اللاعبين الأحسن جاهزية حاليا”

“استدعيت اللاعبين الأحسن جاهزية حاليا”

المرحلة الأولى من دورة الكاميرون.. الدراج الجزائري ميموني في المرتبة الثالثة

المرحلة الأولى من دورة الكاميرون.. الدراج الجزائري ميموني في المرتبة الثالثة

إدارة المولودية تردّ على بيتكوفيتش

إدارة المولودية تردّ على بيتكوفيتش

تعيين حكام مباراة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة

تعيين حكام مباراة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد