بسبب إخفائه شعارا يدعم المثليين.. رابطة الدوري الفرنسي تعاقب المالي كامارا

عاقبت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لاعب موناكو محمد كامارا، بسبب إخفائه شعار دعم حملة المثليين خلال مباراة فريقه أمام نانت، في ختام المسابقة.

وحسب موقع شبكة “راديو مونت كارلو” الدولية على الأنترنيت، فإن اللجنة التأديبية في الدوري الفرنسي عاقبت الدولي المالي كامارا بالإيقاف 4 مباريات لإخفائه شعار مكافحة رهاب المثلية، خلال الجولة الأخيرة من الدوري.

وأضاف الموقع أن العقوبة لن يستأنف عليها ناديه، حيث أكد المدير العام لموناكو تياغو سكورو أن النادي سيحترم قرار اللجنة.

وقام الدولي المالي بتغطية شارة الحملة بشريط أبيض خلال مباراة فريقه الأخيرة في الموسم أمام نادي نانت في 19 ماي المنصرم.