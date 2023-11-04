بسبب إساءتها لأطفال فلسطين في الهالوين.. كيم كارداشيان تتعرض لهجوم حاد

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بالحديث عن إساءة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان لأطفال فلسطين.

وتصدر إسم كارداشيان الترند وعناوين الصحف بسبب الهيئة التي ظهر بها ابنها، حيث أكد عديد المتابعين أنه تنكر للهالوين كما لو أنه أحد أطفال غزة المتعرضين للقصف.

ونشرت الإعلامية الشهيرة مجموعة صور لابنها من زوجها السابق كاني ويست، عبر حسابها على إنستغرام، بقميص لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار، نجم فريق الهلال السعودي، مع تمزيقها وتلوين جسم الطفل بما يشبه الجروح.

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وشن نشطاء هجوما شرسا على كارداشيان مع توجيه انتقادات لاذعة واتهامات بالإساءة لأطفال غزة الذين يتعرضون للقصف منذ 7 أكتوبر الماضي، خاصة بعد صمت مُتعمد من عارضة الأزياء منذ بداية الهجوم الإسرائيلي الصاروخي والاجتياح البري لقطاع غزة.

وقوبلت إطلالة سينت ابن كيم كارداشيان، بهجوم حاد من فنانات عرب، إذ علقت الفنانة السورية خلود عيسى قائلة: “هذا هو الهالوين في غزة، لأن الأطفال سيبدون مثل هذه الصور في أفضل الأحوال إذا ظلوا على قيد الحياة”.

فيما علقت الفنانة السورية رهف الرحبي بالقول: “أنت مريضة”.

وكتبت إحدى المتابعات لها ما معناه: “كيم هناك أشخاص يموتون”، كما علّقت أخرى: “الناس تموت، إحترمي ذلك”.

وكتب متابع آخر : “هناك أطفال في فلسطين يَظهرون بهذا الشكل في كل يوم”، ثم أضافت متابعة اخرى تعليقاً ساخراً لتقول : “هل أنتِ على علم بما يجري في العالم ؟”.

في ذات السياق قالت ناشطة بغضب: “لست متأكدة من مدى مناسبة تلك الصور، وبالنظر إلى أن ما يقرب من 4000 طفل ماتوا في غزة، يكون هذا الأمر غير مقبول، وليس مضحكا، لقد مرت فلسطين بإبادة جماعية”.

ولم تحذف رائدة الأعمال الأمريكية الصور رغم الهجوم الحاد الذي تعرضت له في التعليقات، كما علقّت هي بأن طفلها “سينت” البالغ 7 سنوات يرغب فقط في صنع نسخة مصغرة من نيمار.

وقال البعض إنها قد تكون متضامنة مع أطفال غزة وعبرت عن رأيها من خلال ملابس طفلها لكن تم فهم رسالتها بالعكس، ليؤكد آخرون إنها قصدت السخرية، وإن موقفها لا يختلف عن موقف بلادها الداعم للكيان الصهيوني.

وفي 20 أكتوبر الماضي، تعرضت كيم كاردشيان لانتقادات لاذعة، بسبب تهربها من التعليق على حرب غزة، حين قالت في بث مباشر مع ابنتها “نورث”، إن علم فلسطين الظاهر في تعليقات المتابعين ما هو إلا ألوان علم البرازيل.