-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

بسبب إشادته بجرائم الإحتلال.. 40 برلمانيا فرنسيا يطالبون برفع الحصانة عن الصهيوني ماير حبيب

الشروق أونلاين
  • 60
  • 0
بسبب إشادته بجرائم الإحتلال.. 40 برلمانيا فرنسيا يطالبون برفع الحصانة عن الصهيوني ماير حبيب
لوباريزيان
النائب البرلماني الصهيوني ماير حبيب.
مقالات ذات صلة
الكيان الصهيوني يقول أنه يريد الدّخول في هدنة أخرى

الكيان الصهيوني يقول أنه يريد الدّخول في هدنة أخرى

انتهاء مفاوضات سدّ النهضة دون نتيجة ومصر تؤكد أنها ستدافع عن أمنها المائي

انتهاء مفاوضات سدّ النهضة دون نتيجة ومصر تؤكد أنها ستدافع عن أمنها المائي

الاحتلال يبدي استعداده لهدنة جديدة وأنباء عن تنازلات كبيرة وإطلاق أسرى مهمين

الاحتلال يبدي استعداده لهدنة جديدة وأنباء عن تنازلات كبيرة وإطلاق أسرى مهمين

بعد إقراره بصورة نهائية.. قانون الهجرة الجديد يثير جدلا واسعا بفرنسا

بعد إقراره بصورة نهائية.. قانون الهجرة الجديد يثير جدلا واسعا بفرنسا

التشيك.. ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في براغ إلى 15 قتيلا

التشيك.. ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في براغ إلى 15 قتيلا

الكيان الصهيوني يعرض هدنة لمدة أسبوع و”حماس” تشترط وقف الحرب

الكيان الصهيوني يعرض هدنة لمدة أسبوع و”حماس” تشترط وقف الحرب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد