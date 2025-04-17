بسبب إنكارها جرائم الأسد ودفاعها عنه.. نقابة فناني سوريا تفصل فواخرجي

أعلنت نقابة الفنانين السوريين شطب قيد الممثلة سلاف فواخرجي من سجلاتها، بسبب تصريحات أدلت بها في وقت سابق أنكرت من خلالها جرائم الرئيس المخلوع بشار الأسد مع استماتتها في الدفاع عنه.

ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة على فيسبوك، قرارا صدر بتوقيع نقيب الفنانين الجديد مازن الناطور، وقالت إنه استند إلى القانون الذي يجيز شطب الأعضاء في حال “الخروج عن أهداف النقابة”.

وجاء قرار الشطب حسب بيان النقابة الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحات فواخرجي التي اعتبرت بمثابة “إنكار الجرائم الأسدية” و”التنكر لآلام الشعب السوري”.

نقابة الفنانين تشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي. pic.twitter.com/MKk7BbZIPD — جريدة الوطن (@alwatan_sy) April 16, 2025

وخلال شهر فيفري الماضي استماتت فواخرجي في الدفاع عن بشار الأسد، حيث قالت في آخر تصريحاتها أن أمنيتها كانت استشهاده وليس هروبه، كما تحدثت عن طبيعة علاقتها بشقيقه ماهر، بعد انتشار شائعات عنها.

وخلال ظهورها عبر قناة “المشهد” في مقابلة مع برنامج “عندي سؤال”، قالت فواخرجي المعروفة بتأييدها لرأس النظام البائد، إن “الأسد شريف.. ويجب أن يحاكم إن كان يستحق ذلك لكن بشرط وجود قضاء وقانون وعدالة”.

وأضافت: “بدي أشكره على الكثير من الأشياء المهمة اللي عملها للبلد على مدى سنوات طويلة، وما قدمه من إصلاحات اقتصادية وفنية، والكثير من الإنجازات على صعيد الدولة والبناء وكثير أشياء، وبدي ألومه، أو أعاتبه على بطانة لم تكن جيدة هو المسؤول عنها”.

وتابعت: “لا أعلم إن كان بشار الأسد ترك البلد بإرادته أم لا، كنت أتمنى أن يستشهد لأن الحياة وقفة عز وهذا يسجله التاريخ”.

وأردفت: “لو بقي الأسد في سوريا ربما لن يحاكم كان سيتم التنكيل به مثل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي”، مشيرة إلى أن “بشار الأسد لم يقم شخصيا بمجازر”، لكن لا تعفيه من كونه كان رئيسا للجمهورية “ولا يعرف ما يجري في البلد”.

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وأكدت الفنانة السورية على ضرورة معاقبة المجرمين، وليس من يبدي رأيه، مشبهة ضحايا سجن صيدنايا سيء السمعة في سوريا بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ودفاعا عن الأسد الذي كان يتفنن في تعذيب الشعب السوري، قالت إن الكثير من البلدان لديها سجون سيئة السمعة، لافتة إلى أن عددا من الحكام لديهم ممارسات ظالمة ضد شعبهم وأن الأمر لا يقتصر على سوريا.

من جانب آخر علقت على الشائعات التي تروج بشأن وجود علاقة تربطها بماهر الأسد، شقيق الرئيس السابق بشار الأسد، بالقول: “أنا أكره الدفاع عن النفس.. لأن لا أحد لديه حاجة لي.. أولا وأخيرا”.

وأضافت: “التقيت بماهر الأسد مرة واحدة، وكان لدي مشكلة فنية لم تُحل، وانتهت القصة”، لافتة إلى أن “اللقاء كان محترما ولطيفا، وكان هناك أكثر من شخص حاضرا”.

وأردفت: “أنا لا أعمل في الخفاء ما أخجل منه في العلن.. مواقفي واضحة. ولمن يتهمونني، طالما نحن نتبع طريق الحلال، يجب أن نتقي الله، خاصة في ما يتعلق بأولادي”.

وتطرقت فواخرجي لقضية الفنانة الراحلة مي سكاف، حيث أكدت بأنها لم تعتقل، بل هي من طالبت قوات الأمن بذلك، تضامنا مع المعتقلين، لكنهم احترموها وجلست في المكتب.

وتوفيت الفنانة مي سكاف ، في عام 2018، إثر تعرضها لأزمة قلبية عن عمر يناهز 49 عام في العاصمة الفرنسية باريس.

وانضمت سكاف إلى صفوف المتظاهرين في دمشق منذ انطلاق الاحتجاجات، واعتقلت من قبل القوات الأمنية عدة مرات، حتى غادرت خارج سوريا متوجهة إلى الأردن، وفيما بعد إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وأكدت طوال السنوات الماضية وقوفها إلى جانب النشطاء المناهضين للحكومة السورية، واستمرت بالخروج في المظاهرات المنادية بالحرية.

وبعد سقوط النظام السوري مباشرة، ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، بالحديث عن مسارعة فواخرجي لحذف صورتها مع رأس النظام الهارب، الذي كانت من أشد الداعمين له.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد جاء سقوط نظام الأسد كالصاعقة على نجوم الفن السوري المعروفين بمواقفهم الداعمة له بشكل علني، أمثال أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، تيم حسن، بسام كوسة، سوزان نجم الدين، عباس نوري، نادين تحسين بيك، قصي خوري، وغيرهم.