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بسبب اسم كلبتها.. بنك فنلندي يجمّد حساب زبونة!

م.ص
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بسبب اسم كلبتها.. بنك فنلندي يجمّد حساب زبونة!
أرشيف
فنلندا

قد يبدو الأمر طريفا، لكنه لم يكن كذلك بالنسبة للسيدة ميني مونت التي وجدت حسابها البنكي مجمدا ولمدة أسبوع، دون أي إشعار من البنك بسبب كلبتها التي تحمل إسم إيران.

القصة نقلتها الأمس الوسيلة الإعلامية الفلندية “Yle”، التي قالت أن تحويلا بنكيا إلى حساب السيدة ميني مونت، بمبلغ 600 يورو كتب عليه الشخص الذي قام بتحويله “تأمين إيران”، من أجل أن تدفع مونت تأمين الكلبة بعد أن نقلتها لعيادة بيطرية تسبب في تجميد حسابها البنكي دون أدنى إشعار من البنك.

فمباشرة بعد أن حدد الذكاء الصناعي كلمة “إيران” قام بتجميد حساب مونت مباشرة، وهذا بسبب العقوبات التي تفرضها أوربا على إيران.

فالذكاء الصناعي الذي يقوم بالرقابة لم يعرف أن المقصود بإيران في هذا التحويل هي كلبة مونت، طالما أن كلمة إيران مدرجة في الكلمات المفتاحية التي يراقبها أثناء المعاملات ضمن قائمة سوداء تظم أسماد دول وأشخاص.

عقوبات يبدو أنها لا تخص فقط الدول والمؤسسات، بل حتى الأفراد، وحسب نفس المصدر اشتدت الرقابة التي تتم بطريقة آلية على التحويلات، خصوصا بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

طيلة أسبوع وإلى غاية رفع تجميد حسابها، يقول نفس المصدر أن مونت عانت واضطرت للجوء لأصدقائها من أجل توفير المال لها. “أول ردت فعل كانت الدهشة، فلم يسبق لي وأن سمعت أن البنك يتابع قائمة كلمات في التحويلات المالية.

طيلة الأسبوع غضبت جدا لدرجة أني أصبحت أضحك”، هكذا علقت مونت على الحادثة.

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