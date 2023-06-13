بسبب اعتدائهم على مسلمين : توقيف 13 شرطيا في أوغندا

قامت السلطات في أوغندا بتوقيف 13 شرطيا عن العمل بسبب تعذيبهم 45 شابا مسلما، هذا ما أفادت به اليوم وكالة الأناضول نقلا عن وسائل إعلامية محلية.

حسب ذات المصدر فالقرار أتى بعد مكشف كاميرات المراقبة عن الشرطيين الأوغنديين وهم يضربون 45 شابا مسلما في مركز إعادة التأهيل، الواقع بالقرب من العاصمة الأوغندية كامبالا.

“تصرفات ضباط الشرطة أثناء مداهمتهم لمركز إعادة التأهيل في كاويمبي اعتبرت غير مناسبة من قبل قيادة الشرطة. وخلال المداهمة، تعرض الشباب في المركز للركل والصفع”. هذا ما صرح به المتحدث باسم الشرطة الأوغندية فريد إيناجا خلال مؤتمر صحفي حسب الوكالة .

جمعية المحامين المسلمين الأوغندية من جانبها أدانت تصرفات الشرطة وقالت أنها ستقوم بتقديم استئناف إلى لجنة حقوق الإنسان الأوغندية.

للإشارة فالديانة السائدة في أوغندا هي المسيحية بين الكاثوليك والأنجليكان، كي يأتي بعدها الإسلام. بالرغم من ذلك أوغندا عضو في منظمة التعاون الإسلامي.