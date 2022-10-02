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بسبب اعتراض ليز تراس.. الملك البريطاني لن يحضر قمة المناخ بمصر

جواهر الشروق
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بسبب اعتراض ليز تراس.. الملك البريطاني لن يحضر قمة المناخ بمصر
الملك تشارلز الثالث رفقة رئيسة الوزراء ليز تراس

كشفت صحيفة “صنداي تايمز”  أن الملك البريطاني لن يحضر قمة المناخ “كوب 27” المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بمصر، وذلك بسبب اعتراض رئيسة الوزراء ليز تراس.

وبحسب ما أفادت الصحيفة البريطانية في تقريرها، السبت، فقد كان تشارلز الثالث المدافع عن قضايا البيئة، والذي اعتلى العرش بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية الشهر الماضي يعتزم إلقاء خطاب في قمة المناخ المزمع عقدها في الفترة الممتدة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وأضافت أن تراس التي كلفتها الملكة برئاسة الحكومة قبل يومين من وفاتها فقط، اعترضت على مشاركته في قمة “كوب 27” خلال لقاء شخصي معه في قصر باكنغهام في سبتمبر.

وقالت “صنداي تايمز” إن من غير المرجح أن تحضر “المؤتمر الـ27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” في منتجع شرم الشيخ المصري.

وكانت بريطانيا استضافت القمة الأخيرة للمناخ في مدينة غلاسكو الأسكتلندية، وقد ألقى حينئذ كل من الملكة الراحلة وتشارلز وابنه وليام كلمة في هذا الحدث.

ورفضت رئاسة الحكومة البريطانية وقصر باكنغهام التعليق على معلومات الصحيفة التي أشارت إلى أن هذه الحادثة “ستؤجّج على الأرجح التوتر” بين الملك ورئيسة الحكومة، لكنها نقلت عن مصدر حكومي تأكيده أن اللقاء بينهما كان “ودّيا” و”لم يكن ثمة خلاف”.

وفي الوقت نفسه ذكر مصدر ملكي للصحيفة “ليس سرا أن الملك دعي” للذهاب إلى القمة.

وأضاف أنه “عليه أن يفكر بدقة في الخطوات التي يجب اتخاذها في أول جولة خارجية له، ولن يحضر مؤتمر الأطراف”.

وحسب الأعراف الجارية في بريطانيا، فإن جميع الزيارات الرسمية الخارجية لأفراد العائلة الملكية تتم بناء على نصيحة الحكومة.

ومع ذلك وعلى الرغم من غيابه المتوقع، يأمل الملك تشارلز الثالث أن يكون قادرا على الإسهام بشكل ما في المؤتمر.

وتشارلز الثالث ملتزم بقضايا البيئة، وله تاريخ طويل في الحملات من أجل الحفاظ على البيئة بشكل أفضل والزراعة العضوية ومعالجة تغير المناخ.

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