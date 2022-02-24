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العالم

بسبب الأزمة الأوكرانية.. أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى مستويات قياسية  

الشروق أونلاين
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بسبب الأزمة الأوكرانية.. أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى مستويات قياسية  

قفزت أسعار الغاز في أوروبا، إلى مستويات قياسية خلال تعاملات، الخميس، ووصلت نحو 35%، بسبب الأزمة الأوكرانية.

وقالت وكالة “تاس” الروسية إن أسعار العقود الآجلة للغاز في مستهل التعاملات قفزت بنحو 35% إلى 1414 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وقفزت أسعار الغاز في أوروبا في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

من جهتها أكدت شركة “غازبروم” الروسية استمرار ضخ الغاز الطبيعي من روسيا عبر أوكرانيا إلى أوروبا، في خطوة لطمأنة الأسواق.

وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب للشعب اليوم، البدء في عملية عسكرية خاصة في دونباس، وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال أوكرانيا وإنما تجريدها من السلاح.

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