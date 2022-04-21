-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بسبب الأشغال.. غلق مؤقت للطريق بين الجزائر وبومرداس

الشروق أونلاين
  • 364
  • 0
بسبب الأشغال.. غلق مؤقت للطريق بين الجزائر وبومرداس

سيتم ليلة اليوم الخميس على الساعة الحادية عشر ليلا تحويل وغلق مؤقت للطريق الاجتنابي الجنوبي -الطريق الوطني رقم 61- بين الجزائر وبومرداس.

وجاء في بيان لولاية الجزائر، أن إجراء الغلق سيكون على مستوى المنطقة الصناعية رغاية، لأشغال وضع الدعائم الحديدية للجسر الجديد، إلى غاية يوم الجمعة 22 أفريل 2022 على الساعة الثامنة صباحا.

من جهتها ولاية الجزائر قدمت اعتذارها لمستعملي الطريق عن الإزعاج الذي يسببه هذا الغلق المؤقت وتطلب منهم استعمال محاور الطرق الأخرى واحترام إشارات المرور الدالة وإشارات المنع.

مقالات ذات صلة
الجـزائـر.. سنـدُ فلسطيـن

الجـزائـر.. سنـدُ فلسطيـن

تأجيل محاكمة ولد عباس وبركات وطليبة إلى 19 ماي

تأجيل محاكمة ولد عباس وبركات وطليبة إلى 19 ماي

رزيق يبحث عن أسواق جديدة للمنتوج المحلي في الإمارات

رزيق يبحث عن أسواق جديدة للمنتوج المحلي في الإمارات

وزير الشؤون الدينية يستقبل السفير الفلسطيني لدى الجزائر

وزير الشؤون الدينية يستقبل السفير الفلسطيني لدى الجزائر

133 طفل تعرّضوا للحروق في رمضان

133 طفل تعرّضوا للحروق في رمضان

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 19 أفريل 2022

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 19 أفريل 2022

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد