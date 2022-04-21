بسبب الأشغال.. غلق مؤقت للطريق بين الجزائر وبومرداس

سيتم ليلة اليوم الخميس على الساعة الحادية عشر ليلا تحويل وغلق مؤقت للطريق الاجتنابي الجنوبي -الطريق الوطني رقم 61- بين الجزائر وبومرداس.

وجاء في بيان لولاية الجزائر، أن إجراء الغلق سيكون على مستوى المنطقة الصناعية رغاية، لأشغال وضع الدعائم الحديدية للجسر الجديد، إلى غاية يوم الجمعة 22 أفريل 2022 على الساعة الثامنة صباحا.

من جهتها ولاية الجزائر قدمت اعتذارها لمستعملي الطريق عن الإزعاج الذي يسببه هذا الغلق المؤقت وتطلب منهم استعمال محاور الطرق الأخرى واحترام إشارات المرور الدالة وإشارات المنع.