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بسبب الأوضاع في غزة.. استقالات متتالية داخل الخارجية الأمريكية

الشروق أونلاين
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بسبب الأوضاع في غزة.. استقالات متتالية داخل الخارجية الأمريكية
ح.م
وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن

قدم العديد من المسؤولين داخل وزارة الخارجية الأمريكية استقالاتهم من مناصبهم، بسبب الأوضاع في قطاع غزة، محتجين على ‏موقف الولايات المتحدة الداعم للاحتلال الإسرائيلي. 

 وعلّق وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، على تقديم عدد من موظفيه استقالاتهم حسب وكالة سبوتنيك للأنباء، برسالة إلى جميع موظفي وزارة الخارجية الأمريكية.

واعترف بلينكن في رسالته بـ”الأثر العاطفي”، الذي “خلفته عملية طوفان الأقصى على الدبلوماسيين الأمريكيين، وذلك وسط تقارير تتناول انشقاقا داخليا حول تعامل واشنطن مع هذه القضية”.

وأشار بلينكن حسب المصدر ذاته إلى “الظروف “الصعبة” التي تؤثر على السلك الدبلوماسي الأمريكي، إذ يشعر بعض الدبلوماسيين “بموجات الخوف والتعصب” التي ولّدها -ما يصفه- بالصراع”.

وقدّمت مسؤولة جديدة في وزارة الخارجية الأمريكية استقالتها، لارا فريدمان، التي تتولى رئاسة مؤسسة “السلام في الشرق الأوسط”، “لتنضم إلى جوش بول، مدير مكتب شؤون الكونغرس والشؤون العامة، الذي قدّم استقالته، في وقت سابق”.

وقدد برر جوش بول استقالته “بعدم قدرته على مواصلة العمل في ضوء الدعم العسكري المتزايد، الذي تقدمه واشنطن “لإسرائيل” حيث اعتبر أن رد فعل البيت الأبيض يعتمد على ما وصفه بـ”الإفلاس الفكري”، حسب المصدر نفسه.

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