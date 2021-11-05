بسبب الإصابة.. قديورة يفقد أمل المشاركة في “الكان”

أعلن نادي شيفيلد يونايتد، أن لاعب وسطه الجزائري المخضرم عدلان قديورة، سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 8 أسابيع، بعد خضوعه لعملية جراحية لإصلاح إصابة في الكاحل، وقال النادي الإنجليزي: “أصيب قديورة في الكاحل، وخضع لعملية جراحية”، وتابع: “العملية تكللت بالنجاح، عودته ستكون بعد 8 أسابيع. ومع بداية جانفي المقبل، سيتمكن من العودة إلى التدريبات”.

وتشكل هذه الإصابة، ضربة موجعة لقديورة (35 عاما)، إذ إنها تقضي على آماله في العودة للمنتخب الجزائري قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي ستقام في الكاميرون مطلع العام القادم، وانضم قديورة للنادي الإنجليزي في سبتمبر الماضي لموسم واحد، قادما من الغرافة القطري، ولم يشارك مع المنتخب الوطني منذ ماي الماضي.