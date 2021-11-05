-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بسبب الإصابة.. قديورة يفقد أمل المشاركة في “الكان”

ن. ب
  • 81
  • 0
بسبب الإصابة.. قديورة يفقد أمل المشاركة في “الكان”

أعلن نادي شيفيلد يونايتد، أن لاعب وسطه الجزائري المخضرم عدلان قديورة، سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 8 أسابيع، بعد خضوعه لعملية جراحية لإصلاح إصابة في الكاحل، وقال النادي الإنجليزي: “أصيب قديورة في الكاحل، وخضع لعملية جراحية”، وتابع: “العملية تكللت بالنجاح، عودته ستكون بعد 8 أسابيع. ومع بداية جانفي المقبل، سيتمكن من العودة إلى التدريبات”.

وتشكل هذه الإصابة، ضربة موجعة لقديورة (35 عاما)، إذ إنها تقضي على آماله في العودة للمنتخب الجزائري قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي ستقام في الكاميرون مطلع العام القادم، وانضم قديورة للنادي الإنجليزي في سبتمبر الماضي لموسم واحد، قادما من الغرافة القطري، ولم يشارك مع المنتخب الوطني منذ ماي الماضي.

مقالات ذات صلة
غزال ضمن أسوأ صفقات ليستر سيتي خلال السنوات الأخيرة

غزال ضمن أسوأ صفقات ليستر سيتي خلال السنوات الأخيرة

خاليلوزيتش يتحسر على عدم امتلاكه “سلاحا” مثل محرز!

خاليلوزيتش يتحسر على عدم امتلاكه “سلاحا” مثل محرز!

زروقي: ارتداء زيّ “محاربي الصّحراء” مفخرة

زروقي: ارتداء زيّ “محاربي الصّحراء” مفخرة

الفرنسية تهجر بيت نادي باريس سان جيرمان

الفرنسية تهجر بيت نادي باريس سان جيرمان

بلايلي يجهز نفسه لتربص “الخضر” وموقعة بوركينافاسو

بلايلي يجهز نفسه لتربص “الخضر” وموقعة بوركينافاسو

مستقبل غامض ينتظر غلام مع نادي نابولي الإيطالي

مستقبل غامض ينتظر غلام مع نادي نابولي الإيطالي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد