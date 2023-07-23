بسبب الاحتباس الحراري.. حمى الضنك قد تصل لمستويات قياسية خلال 2023

حذّرت منظمة الصحة العالمية من تفشي حمى الضنك، مؤكدة أنها قد تصل لمستويات قياسية خلال العام 2023 لعدة أسباب أبرزها الاحتباس الحراري والجفاف.

وأوضحت المنظمة أن ارتفاع درجات الحرارة يمثل حافزا لأنواع البعوض، التي تنقل المرض، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، يوم الجمعة.

ولفتت المنظمة إلى أن معدلات الإصابة بحمى الضنك تسجل ارتفاعات مستمرة، مشيرة إلى أن المعدلات التي تم تسجيلها العام الماضي تقدر بنحو 8 أضعاف معدلات عام 2000.

وحذرت المنظمة من أن نحو نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بحمى الضنك بسبب الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة، مشيرة إلى أن تأثيرها يمكن أن يصل إلى 129 دولة.

وفي جانفي الماضي، وصفت منظمة الصحة العالمية حمى الضنك بأنها أحد أسرع الأمراض المدارية انتشارا على مستوى العالم، مشيرة إلى أنها تمثل تهديدا وبائيا.

وحمى الضنك هي عدوى فيروسية تسببها فيروسات “حمى الضنك”، والتي لا تنتقل بشكل مباشر من البشر إلى البشر، لكن تنتقل إليهم عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل لهذه العدوى.

وتسبب حمى الضنك أعراض أبرزها آلام العضلات وارتفاع درجة حرارة الجسم والغثيان وصداع وفقدان للشهية، إضافة إلى ظهور طفح جلدي في بعض الحالات.

ويحتاج المصاب بحمى الضنك إلى أسبوع أو أسبوعين للتعافي بينما تكون بعض الحالات في حاجة إلى رعاية طبية داخل المستشفيات، لكن معدلات الوفيات الناتجة عنها لا تتجاوز 1 في المئة.

وتعيش جميع مناطق العالم صيف 2023 تحت وطأة موجة حر شديدة، سجلت مستويات قياسية من الصين إلى أوروبا والولايات المتحدة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير جذرية للتعامل مع القيظ والحرائق التي تُعزى إلى الاحتباس الحراري وتغير المناخ.