بسبب الاحتيال في السن.. استبعاد 21 لاعبا من المنتخب الكاميروني 

استبعد الإتحاد الكاميروني لكرة القدم 21 لاعبا من منتخب أقل من 17 سنة، بسبب فشلهم في اختبار تحديد السن.

وأكد الإتحاد الكاميروني في بيان له على صفحته الرسمية، أنه تم رفض 21 لاعبا من أصل 30، بعد اختبارات الرنين المغناطيسي لتحديد السن.

وأضاف: ” هذا الإجراء هو نتيجة للتعليمات الصادرة من أجل وضع حد للتلاعب في سجلات الحالة المدنية، التي شوهدت في الماضي”.

وتتابع: ” سيتم استبدال اللاعبين المبعدين، بلاعبين آخرين”.

وجاءت خطوة الإتحاد الكاميروني، قبل كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة التي ستقام في الجزائر خلال شهر أفريل المقبل.