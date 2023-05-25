بسبب التقلبات الجوية.. إلغاء رحلة القطار على خط “الجزائر- تبسة”

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن إلغاء رحلة القطار خط الجزائر تبسة مساء الخميس.

وأفاد بيان للمؤسسة، الخميس، أنه الإلغاء يرجع للظروف الاستثنائية التي سببتها التقلبات الجوية الأخيرة، حيث أدت إلى غمر مياه الأمطار لخطوط السكة الحديدية في العديد من النقاط على طول مسار هذا الخط.

وأوضحت المؤسسة أن رحلات “خط الجزائر – تبسة – الجزائر” ستسأنف ابتداء من السبت 27 ماي 2023 انطلاقا من ولاية تبسة.

واعتذرت الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية عن الإزعاج الناجم عن هذا التغيير الاستثنائي في البرنامج.