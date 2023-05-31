بسبب التقلبات الجوية.. هذه رحلات القطار الملغية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الأربعاء، عن إلغاء رحلتي قطار بسبب التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها مختلف ولايات الوطن.

وأفاد بيان الشركة عبّر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه تمّ إلغاء رحلتين على خطي:

الجزائر – تبسة – الجزائر

الجزار – عنابة – الجزائر

وأوضحت ذات المؤسسة في بيانها أن سبب إلغاء هذه الرحلات كان بسبب غمر مياه الأمطار لخطوط السكة الحديدية على مستوى مناطق عين مليلة والغرزي وأولاد رحمون والعلمة وتلاغمة.

كما كشفت الشركة أن هذا الإلغاء استثناءً لنهار الأربعاء، حيث أكدت أنّ فرق الصيانة مجندة من أجل معالجة الوضعية في أقرب وقت ممكن.

وهذا من أجل السماح باستئناف الرحلات على هاذين الخطين، رغم الظروف المناخية الصعبة، حسب البيان.

وقدمت مؤسسة النقل الوطنية للسكك الحديدية اعتذارها للمسافرين عن الإزعاج الناجم عن هذا التذبذب الاستثنائي في البرنامج.